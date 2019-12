Da Sture Pedersen kuppet riksmediene

Bø

Det var under årets siste møte i kommunestyret i Bø den 12. desember at Pedersen under budsjettbehandlingen røpet at han og administrasjonen gjennom et helt år har jobbet mot en plan om å redusere formuesskatten. Bakteppet er et ønske om å tiltrekke seg pengesterke folk og gründere til Bø for å bidra til verdiskapning.

At Pedersen fikk med seg bort imot hele kommunestyret på det smått historiske vedtaket, der kun SVs ene representant valgte å stemme imot, var nok noe overraskende på oss som var tilhørere under møtet.

Som den første kommunen i Norge som nå har gått til et slikt smått drastisk stunt, for det må det være lov å kalle vedtaket, ble da også lagt merke til. E24/VG presenterte ei større sak like etter vedtaket, noe selvsagt også vi i Vol gjorde.

At Håkon Ulriksen, kommunestyremedlem og investor i Bø, like etter vedtaket kom bort til meg og hintet at han ønsket å bli intervjuet på direkten, kom som nok en overraskelse på undertegnede. Ulriksen var så ivrig at han gikk hen og kjøpte hotellet i Bø, var hans budskap.

Flere investorer har også i etterkant uttalt at det slettes ikke er umulig at de gjør bøfjerdinger av seg – alt takket være vedtaket om å redusere formuesskatten.

Et slikt stunt fra Bø-ordføreren syntes jeg personlig var tøft, offensivt og som sagt noe som ble lagt merke til.

– Bø kommune – Norges mest næringsvennlige kommune, låter veldig bra, uttalte Håkon Ulriksen etter kommunestyremøtet.

Med til dels stor nedgang i folketallet i Bø og et relativt svakt næringsliv, kan det historiske vedtaket føre til et oppsving og optimisme.

Og det er tøft. Godt jobba Sture Pedersen og lykke til i det videre arbeidet med å bringe pengesterke folk til Bø.