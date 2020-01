Vil styrke lokalt næringsliv gjennom «Næringsløft Bø»

Bø

Næringsforeningen søker om kr. 50 000 til prosjektet gjennom det kommunale næringsfondet. «Næringsløft Bø» har en kostnads- og finansieringsplan på kr. 95 000.

I søknad om økonomisk støtte heter det at foreningen ønsker å videreføre Bøguiden med sterkere trykk på profilering og omtale av næringslivet i Bø.

– Bøguidens medlemsmasse skal styrkes gjennom målrettede markedsaktiviteter lokalt i Bø og regionalt i Vesterålen. Det har lyktes oss å få tekstforfatter og fotograf inkludert i rammeavtalen med Nettrakett. Disse ressursene skal profilere 15 – 20 bedrifter i Bø gjennom året 2020. Arrangement av fire fokusmøter for lokalt næringsliv i Bø skal kommunisere fordelene ved medlemskap i Bøguiden. Det skal i tillegg arrangeres to nettverksmøter med regionale ressurser for nettverksbygging opp mot bedrifter i Vesterålen, skriver Bø Næringsforening i sin prosjektbeskrivelse.

Mål for prosjektet «Næringsløft Bø» opplyses å være:

- Styrke bevisstheten om potensiale i lokalt næringsliv gjennom profileringstiltak

- Bygge nettverk mellom lokale aktører og ressurser i regionen

- Bidra til økt antall medlemmer i Bøguiden

BNF ser på Bøguiden primært som et næringsorgan fremover. I en periode har det vært begrenset aktivitet i guiden på grunn av en interimsperiode som skyldes interne problemer i foreningen, opplyses det overfor Bø kommune.

– Dette har medført et tap av abonnenter som igjen gjør det umulig å videreføre guiden uten en prosjektstøtte i 2020. Vårt håp på sikt er å få abonnement-tallet opp slik at vi selv vil ha økonomiske rammer til årlige videreføringer, påpekes det.

Av kostnadsplanen til prosjektet kommer det fram følgende utgifter:

- Administrasjon 12 000 kr

- Annonsering 50 000 kr

- Reisevirksomhet 8 000

- Tekstforfattere/foto 25 000 kr

I tillegg til tilskudd fra kommunalt næringsfond på kr 50 000 tas det opp lån i bank på resterende 45 000 kroner for å realisere prosjektet.