Ole Paus og Motorpsycho til Bø i sommer

Bø

Paus med sine markante og satiriske låter har spilt en viktig samfunnsrolle i Norge i snart fem tiår. Motorpsycho har gjennom en eventyrlig og mangslungen karriere satt et tydelig musikalsk merke i både Norge og i hele Europa. De begynte som et hardtslående og bråkete metalband, men har gjennom 30 år utviklet seg til å være et av de mest musikalske og allsidige bandene vi har her til lands. En ting har imidlertid alltid karakterisert Motorpsycho - den uomtvistelige viljen til å gå helt egne veier, helt kompromissløst.

Nå har de kakket seg på lag, i det som må kunne kalles et ganske så usannsynlig samarbeid. Ole Paus med Motorpsycho som backing-band, for anledningen supplert med Reine Fiske på gitar. Før jul kom singelen “Gud bevare landsbyen min”, og mot slutten av januar kommer det et helt album- “Så nær, så nær”.

Det har ikke bare vært et enkelt samarbeid. Alt kunne gått fullstendig galt, og det gjorde det også. Tre ganger underveis i prosessen slo de opp med hverandre, Paus og Motorpsycho, med dunder og brak. Men hver gang de tok toget hver sin vei, skjedde noe merkelig: Hvert brudd førte dem nærmere hverandre, nærmere noe de hadde felles, noe de alle hadde vært på jakt etter på hver sin kant.

«På en underlig måte gjenkjente vi oss selv i hverandre, gjenkjente driften som en gang bestemte livsveien vår og som gjorde oss til dem vi ble, og vi ble dem vi var lenge før vi møtte hverandre», forteller Paus. Så da de endelig gikk i studio, for å spille inn det som har blitt et album - mot alle odds, var det ikke bare snakk om en innspilling, på sett og vis ble det også et slektstreff.

Gjengen gjør et fåtall konserter i år - med et par utsolgte konserter i Operaen blant annet, og spiller noen få andre konserter sørafor. Den eneste konserten nordaførr blir på en av Nord-Norges vakreste og mest spektakulære utescener i Friluftsgalleriet ved Vinjesjøen i Bø i Vesterålen.

- Vi gleder oss stort, sier arrangør Ingmar Wåhlberg i ALO Produksjoner.