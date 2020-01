Adan scoret for Bodø/Glimt

Bø

Hussein meldte overgang til Bodø/Glimt for to år siden, og signerte proffkontrakt med klubben i fjor sommer.

– Det er stort for meg og et stort steg i riktig regning. Jeg er takknemlig for denne treårs-kontrakten. Jeg føler at glimt er en klubb og en arena som gir meg muligheten til å satse slik at jeg skal kunne utvikle meg videre, uttalte Hussein til Vol den gang.

Glimt-trener Kjetil Knudsen sier følgende til Avisa Nordland om vinnermålet:

– Det var en herlig scoring fra Adan. Det er gøy å se at de unge talentene viser seg fram. Det trenger vi.

Ifølge treneren dominerte Bodø/Glimt stort før pause, samtidig berømmer han motstanderen for at de forsvarte seg godt og gjorde det vanskelig å bryte gjennom.

Knudsen sier videre til avisa at han synes laget hans dominerte stort før pause, men at Grorud forsvarsvarte seg godt. Etter pausen fungerte det ikke så godt, mener han.

– Andre omgang ble mer uryddig fra vår side, men det viste vi at det ville bli. Da var det mange spillerne som ikke har spilt sammen før i kamp, så det får vi tåle. Men, vi vant og vi fikk ingen skader, sier Knudsen til Avisa Nordland.