Bø Hundeklubb får midler til ny hall

Bø

– Vi har grått våre modige tårer. Det var trasig, spesielt fordi vi har lagt ned ufattelig mye arbeid for å få dette til. Vi er en liten hundeklubb i en liten kommune, så det er egentlig ganske utrolig at vi klarte å få opp en treningshall for innendørs trening, uttalte styremedlem Hilde Nilsen til Vol tidligere i måneden.

I søknad om midler til Bø kommune, ytrer Nilsen et ønske om å sette opp en ny hall i egen kommune, noe som igjen blir eneste innendørs treningshall for hund som hobby i hele Vesterålen og omegn

– Ikke en gang Sortland, Bodø, Narvik eller andre omkringliggende kommuner har dette tilbudet, påpeker hun.

Ikke ny plasthall

Nilsen sier videre i søknaden at Bø Hundeklubb nå går bort i fra tanken om en plasthall, og ønsker en ny hall med betongforskaling, skikkelige materialer og plater på tak.

– Dette fordi det ser ut som at plasthaller her er risikabelt grunnet mye fallvinder og stormer generelt sett. Vi ønsker ikke å ta risikoen en gang til der en ny sterk storm kan ødelegge hallen på nytt.

Et grovt budsjett viser utgifter på kr. 30 000 til ny hall.

Hundeklubben søkte om kr. 20 000 i generell støtte fra Bø kommune.

Kommunen positiv

I svarbrev til hundeklubben sier kulturkonsulent Hanne Fredheim at Bø kommune synes det er et kjempeflott tiltak som bidrar til et helsefremmede bo- og nærmiljø.

– Vi ønsker å støtte klubben med et tilskudd på kr. 20 000 til dette prosjektet. Pengene vil bli utbetalt på Bø Hundeklubbs kontonummer i løpet av kort tid, fastslår Bø kommune.