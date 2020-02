Rørt over givergleden

Bø

I skrivende stund har det kommet inn over 60. 640 kroner til innsamlingsaksjonen, noe som er atskillig mer enn hun hadde regnet med.

– Jeg hadde trodd at det kom inn litt mer enn minstebeløpet på 2000 kroner, men at summen skulle bli så mye som nå, hadde jeg aldri trodd. Det er helt surrealistisk, men også veldig rørende. Det viser at mange har blitt veldig berørt av det som har skjedd med Emma, og synes at det er grusomt og urettferdig, sier Anette Korneliussen til Vol.

Eneste alternativet

Det er bare tre uker siden Emma fikk blodkreftdiagnosen.

– Jeg hadde bursdag den 12, og i den forbindelse kom jeg til å tenke på at det er mulig å opprette innsamlingsaksjoner på Facebook. For meg var en innsamlingsaksjon til kreftforeningen det eneste alternativet. Jeg spurte Emma om hun syntes det var en god tanke og fortalte at jeg hadde lyst til å skrive litt om situasjonen Det sa jun ja til, og da satte jeg i gang. Vi synes det er veldig fint å kunne gi pengene videre til kreftforeningen, utdyper Anette.

– Alt kom så brått på

Livet etter at eldstedatteren fikk den tøffe beskjeden har vært beintøff for familien. Mange har sendt meldinger, ringt og ellers vist omsorg og omtanke.

– Det er veldig fint og gir en styrke opp i alt. Samtidig er det vanskelig å skjønne det som har skjedd. Alt kom så brått på. Vi fikk ikke noe forvarsel. Emma var helt frisk. Plutselig ringte de fra sykehuset. Vi rakk ikke å planlegge eller ordne noe som helst før vi måtte dra. Som familie har vi prøvd å takle det så godt vi kan. Min erfaring er at de fleste har den egenskapen at de klarer å innrette seg når uforutsigbare ting som skjer, sier hun.

Prøver å mestre hverdagen

I disse dager er Emma innlagt på UNN i Tromsø. Anette er der sammen med henne, mens mannen er hjemme i Bø og tar vare på barna og familien. Etter hvert blir Emma flyttet til Rikshospitalet i Oslo for å ta beinmargsprøver i forbindelse med stamcelletransplantasjon.

– Nå bare eksisterer jeg og prøver å finne verktøy og ressurser til å mestre hverdagen, konkluderer Anette Korneliussen.

Dersom du ønsker å bidra til innsamlingsaksjonen, kan du gjøre det her