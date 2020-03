Visma kjøper Framsikt

Bø





Gjennom aksjeoverdragelsen og videre samarbeid vil Framsikt og Visma sine løsninger innenfor virksomhetsstyring, ERP og ulike fagsystemer integreres på en best mulig måte for norske kommuner.

– Framsikt vil fortsette som selvstendig selskap, med samme strategi, markedsprofil og organisasjon, men nå med støtte fra Visma. Vi vil fortsette med å utvikle nyttige verktøy, med moderne og brukervennlige grensesnitt for norske kommuner og fylkeskommuner. Arbeidet i Framsikt vil fortsatt ledes fra vårt hovedkontor i Bø i Vesterålen. Framsikt vil fortsatt være Framsikt, Tidligere vekstambisjoner fram mot 2023 ligger fast. Vi arbeider derfor for å finne en løsning med nytt og større kontor i Bø,sier Halvor Walla, daglig leder og grunnlegger av Framsikt i en pressemelding.

– Visma er en partner med et svært langsiktig perspektiv i offentlig sektor, og deres solide kompetanse vil være svært nyttig for å nå våre ambisjoner. Et samarbeid med en så tung aktør gjør at vi kan fortsette vår innovative utvikling og vekst i markedet, samtidig som det tilfører oss viktig kompetanse for ytterligere vekst, sier Walla.



Visma på sin side har latt seg imponere av hva Framsikt har fått til i løpet av kun få år i markedet.

– Vi ser fram til å bli en strategisk partner som kan støtte Framsikt sin videre vekst og utvikling. Visma vil kunne bidra med ressurser og verdifull erfaring slik at Framsikt vil kunne utvikle og forbedre tjenestetilbudet til eksisterende og nye kunder. Fra sitt hovedkontor i Bø i Vesterålen viser dessuten Framsikt at det i dag med bredbånd og skytjenester er mulig å lykkes med å nå ut til kunder i hele Norge også fra små steder og samtidig ha et miljø med høy faglig kvalitet. Miljøet i Bø skal bygges videre i takt med Framsikt sin videre vekst, sier Steffen Torp, divisjonsdirektør i Visma Software International.

Kommunene står overfor krevende utfordringer. Stadig flere lovpålagte oppgaver, demografiske endringer og klimautfordringer som til sammen vil gi mer krevende økonomiske rammer. Dette gjør Framsikts verktøy for planlegging, budsjettering og styring svært relevant i digitalisering og effektivisering i kommunene.