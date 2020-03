Sture Pedersen i samtaler med finansministeren: – Må legge en plan for å redde de små bedriftene

Bø

– Dugnaden som foregår nå her i Bø, i Vesterålen og resten av landet er formidabel. Jeg er utrolig imponert over folk. Samtidig blir jeg hele tiden kontaktet av folk som driver små og mellomstore bedrifter. Fokuset til regjeringen har til nå vært på de store, men nå må man også ta vare på de små og mellomstore. Her er det folk som har utrolig små marginer å gå på. Vi må ta vare på dem, og sørge for at de er her når denne krisen er over, sier Pedersen på telefon fra Bø.

Pedersen sier han har kommet med flere forslag til tiltak, men at han ikke ønsker å gå inn på hva de er. Det mener han er opp til regjeringen å gjøre når den tid kommer.

– Når de minste bedriftene stenger dørene, får de ikke noe i kassen. Da står husleie, huslån og alle utgifter fortsatt der og skal bli betjent, men så får en ikke noe inn i andre enden. Det må vi ta inn over oss. Og det finnes ikke en sikkerhetsventil for de i dag. Det må vi gjøre noe med.

– Bankene må på banen

Pedersen mener videre at bankene må være offensive.

– VI har gode, veldrevne banker i regionen. Det er utrolig viktig vi nå har banker som er offensive og som vil bistå. Dette er ikke dommedag. Dette skal vi komme oss gjennom. Viruset skal stoppes, men samfunnet må fungere. Da trenger vi et offensivt og oppegående bankvesen som ikke glemmer sin rolle, sier Pedersen og legger til:

– Jeg har sagt det mange ganger. Jeg er ikke redd for den økonomiske biten totalt sett, men jeg er opptatt av at vi må komme på banen å berge de etablerte. VI har så mange små bedrifter med gode ideer som har stått på over tid. Den optimismen og de ideene skal vi ivareta og komme oss gjennom dette.

Flere tiltak

Bø kommune fikk mandag flere til å sperre øynene opp da de som en av landets første kommuner stengte skolene. Hysteri, sa mange. Pedersen og administrasjonen i Bø sto på sitt. Fire dager senere stengte hele Norge ned.

Pedersen sier han tidlig var trygg på avgjørelsen om å stenge skolene var den rette, og tror det kan komme strengere tiltak også i Bø.

– Det kan hende vi kommer med enda mer drastiske tiltak. Målet er at smitten ikke skal bre seg så mye som prognosene sier.

Pedersen tror situasjonen vi har nå blir langvarig:

– Vi har sagt to uker, til rundt 27. mars. Jeg tror vi må belage oss på en enda lengre periode. Oppfordringen min til folk nå er at de lytter til fagfolka, lytter til direktivene. Gjør vi det, skal vi komme oss gjennom dette sammen, sier Pedersen