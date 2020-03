Bø frivilligsentral søker frivillige

Bø





– Vi søker personer som vil gjøre en frivillig innsats for andre, gjennom for eksempel å handle, løse praktiske utfordringer, ringe personer, skape positive digitale aktiviteter med mer, står det å lese i en pressemelding.

Der står det også å lese at frivilligsentralen kan få bruk for personer med kompetanse og erfaring fra helsesektoren, i tillegg til studenter som er i utdanningsløp.

– Vi har ikke akutt behov for flere helse- og omsorgsarbeidere akkurat i øyeblikket, men vi er nødt til å ta høyde for at situasjonen både kan eskalere og bli langvarig. Om vi kommer i en situasjon der mange blir smittet, samtidig som flere helse- og omsorgsarbeidere blir forhindret fra å møte på jobb, vil vi ha behov for flere ressurser. Derfor oppfordrer vi personer med kompetanse eller erfaring fra helsesektoren til å registrere seg som tilgjengelige ressurser i kommunen, heter det i pressemeldinge.

Frivilligsentralen i Bø ønsker å kartlegge alle tilgjengelige personer i kommunen, og presiserer at de tar direkte kontakt med de som melder seg når det gjelder informasjon om organisering.