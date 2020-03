Fjøstak i Bø tatt av stormen: – To sterke vindkast flekket yttertaket av i et jafs

Bø

Det fikk særlig Tom Andre Henriksen i Veggemoveien, merke. Yttertaket på fjøset hans ble nærmest revet av etter sterke vindkast.

– Det kom en sinnsyk kastevind ned fra fjellet, og i løpet av to kast ble yttertaket flekket av i et jafs, sier Henriksen til Vol.

Han priser seg lykkelig over at innertaket i fjøset, der det befinner seg ammekyr og okser, var like helt.

– Ingen av dyrene kom til skade, og det er bare bra med dem nå, sier han.

Selv om Henriksen har opplevd sterkere vind tidligere, har han aldri hatt skade på fjøstaket før.

– Dersom vindretningen her stemmer, kan det blir djevelsk kraftig, noe det ble nå, sier han.

På spørsmål om han har planer om å sette i verk tiltak for å sikre fjøstaket for fremtidige og ødeleggende vindkast, svarer han:

– Sånne ting er vanskelig å gardere seg mot. Det er bare å legge på nytt tak og satse på at det sikrer godt, sier Henriksen, og legger til at han vært i kontakt med forsikringsselskapet sitt, og håper at han får dekt de materielle skadene.