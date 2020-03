Må ut i båt for å finne feilen

Bø

Flere steder i Bø og Øksnes ble det meldt om strømbrudd natt til lørdag. De første meldingene kom fra nordbygda i Bø. En stund var det strøm på Straume, men også der falt strømmen ut noen minutter etter midnatt.

Fra Øksnes kommer det også meldinger om periodevise strømbrudd ved 00:30-tiden.

Vesterålskraft opplyste til VOL ved 00:48-tiden at de arbeider med å finne årsaken til det ustabile strømnettet.

Tett før klokken 01:00 kom det meldinger at også deler av Sortland var uten strøm. Vesterålskraft er netteier i alle disse kommunene. Det er også kommet inn meldinger om at enkelte bygder i Sør-Andøy har vært uten strøm.

Klokken 01:20: Vesterålskraft melder at linjaa Jennestad-Guvåg fortsatt er fri for strøm. Montører er sendt ut.

Klokken 06:40: Etter en meget hektisk natt for montørene til Vesterålskraft Nett er følgende områder nå uten strøm:

- Bø-tunnelen. Aggregat blir satt ut for å forsyne tunnelen.

- Klakksjord-Gåsland. Feil der må rettes.

- En kunde på Vea. Feil der må rettes.

Rolf Skarheim i Vesterålskraft opplyser ved 08:40-tiden lørdag at Ryggedalstunnelen er cirka en time unna å få strøm. Et aggregat skal settes i drift. Han opplyser at Øksnes Vestbygd også er rammet av strømbruddet. Han vet ikke hvor lang tid det vil ta for å få rettet feilen.

- Vi prioriterer Ryggedalstunnelen, sier han.

Feilen ligger et sted mellom Kråkberget og Skjerfjorden.

- I den delen av bygda er det ikke vei, og vi må ut i båt for å få finne og rette feilen, sier han.

Uværet førte også til veistegninger. På morgenkvisten er Fylkesvei 7700 Bømyra - Åknes, på strekningen Åknes - Bømyra stengt på grunn av rydding, melder Statens vegvesen.

Boreal melder at "Hanøy" er innstilt i Hadsel-bassenget på grunn av høye sjø og varsel om mer vind utover lørdagen.