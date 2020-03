– Følg dugnaden. Hold deg i kommunen du bor i!

Bø

– Hvis folk følger den nasjonale dugnaden og holder seg i kommunen de hører til i, vil vi kunne ta samfunnet mye hurtigere tilbake, slår han fast.

– Beste regelen er sunn fornuft

Vi er en drøy uke unna påskeferie. Koronasituasjonen har ført til mange permitteringer, også i Vesterålen, og sjansen er stor for at flere derfor starter påsken tidligere i år enn vanlig.

Selv om den nasjonale dugnaden også gjelder hverdagen, mener Pedersen at den blir ekstra viktig nå i påsken.

– Mange trekker til Bø i påsken og jeg merker en økende kreativitet i folk på hvordan de skal kunne forflytte seg ut av sin egen kommune. Vi trenger ikke karanteneregler for å unngå dette, for den beste regelen er sunn fornuft, sier han.

Hvis folk bryter dugnaden og reiser på hytta i en annen kommune enn de bor i, kan dette få store konsekvenser.

– Det går utover lege- og ambulansesituasjonen. I Bø har vi bare én ambulanse, og man vet at det kan oppstå for eksempel bruddskader i påsken. Vi vet heller ikke hvem som er smittet, og dermed kan det å ikke følge dugnaden forverre situasjonen. Vi er avhengig av at alle får dette inn i ryggmargen, slik at de ikke reiser ut av egen kommune, sier ordføreren.

Han er klar på at dette ikke gjelder de som dagpendler i regionen, samt at studenter selvfølgelig skal få komme hjem.

«Søringkarantenen»

14. mars innførte Vesterålen og Lofoten lokale karantenekrav om at folk som har vært på reise sør for Dovre, må holde seg i hjemmekarantene i 14 dager etter hjemkomst. Regjeringen har bedt kommunene om å ikke innføre slike karantenekrav, men de to regionene har fastholdt på at det er nødvendig.

– Jeg og mine kolleger er pliktige og lovpålagte å beskytte våre innbyggere med nødvendige smitteverntiltak, og det er det vi prøver på, sa Ingebjørn Bleidvin, kommuneoverlege i Hadsel i en video tidligere denne uken.

Søndag skal helse- og omsorgsminister Bent Høie og næringsminister Iselin Nybø presentere en nasjonal veileder for kommunene om lokale karanteneregler. Ifølge pressemeldingen skal veilederen bidra til at nasjonale og kommunale smitteverntiltak virker sammen og fjerne hindrene for bevegelse av varer og arbeidskraft mellom kommunene i Norge.

Pedersen er veldig klar på at han mener at de lokale karantenekravene skal fortsette i hvert fall til over påske. Han sier at det nå jobbes for å samle hele Nord-Norge bak denne, men han vet ikke om de lykkes med det.

– Jeg har hørt at denne karantenen fra noen hold oppleves som hets mellom nordlendinger og de sørfra, men det er ikke tilfelle. Den er til for å redusere smittespredningen og jeg tror den har bidratt til at vi ikke har så mange smittede her som andre steder, sier ordføreren og viser blant annet til Tromsø, der smitten har firedoblet seg den siste uken.

– Hvis myndighetene opphever en de lokale karantenekravene, hva kan dere fra politisk hold gjøre med det?

– Nå vet vi ikke hva som kommer, så det får vi se på, men det er nok noe vi kan gjøre fra politisk hold. Min klare holdning er uansett at den ikke skal oppheves, sier han.

Søndag ettermiddag melder TV2 at regjeringen ikke vil forby kommunale karanteneregler.

«Søringkarantene» eller ikke - Pedersen mener uansett at folk skal ha hjemmepåske i år.

– Vi må være knallsterke, følge den nasjonale dugnaden og holde oss hjemme, slår han fast.