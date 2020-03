Søringkarantene-sonen utvides

Bø

Trøndelag er også omfattet. Det går fram av et nytt vedtak der det heter:

1) Alle som ankommer kommunen etter reiser i områdene angitt i punkt 3 ilegges hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst.

2) For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder myndighetens til enhver tid gjeldende føringer for konvertering av karantene til isolasjon.

3) Vedtaket gjelder følgende områder: Fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet, Vestland og Trøndelag.

Det er gjort flere unntak:

a) Transittopphold på flyhavn i områdene i punkt 4 regnes ikke som opphold i området.

b) Opphold på plattform/sokkel med påfølgende hjemreise regnes ikke som opphold i områder omtalt i punkt 3.

c) Fører og personell av vare- og passasjertransport unntas fra dette vedtakets karantenekrav. Dette omfatter også personell som er nødvendig for å gjennomføre transporten.

d) Ledelse av virksomheter som er opplistet etter DSB sin definisjon av samfunnskritiske funksjoner gis adgang til å gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner. Slike unntak gjøres av virksomhetens ledelse uten involvering av kommunen.

e) Det tillates overnatting på hoteller for personer som ikke har privat bolig/bosted.

f) Barn med delt bosted





Forventer

Ordfører Sture Pedersen sier til VOL at han forventer at de andre kommunene i Vesterålen fatter samme vedtak som det Bø har vedtatt.

- Jeg støtter kommuneoverlegen i Bø i denne saken, og jeg vil følge det opp politisk. Jeg forventer at dette vedtaket er innenfor de nye retningslinjene. Jeg står helt bak kommuneoverlegens syn i denne saken, sier Pedersen.

Han opplyser at kommuneoverlegen og rådmannen for flere år siden fikk delegert myndigheten til å fatte vedtak av denne typen, og han mener det er viktig å følge de rådene som faginstansene gir.





Kommer etter?

Det er fortsatt litt uklart hva de andre vesterålskommunene kommer til å gjøre.

Ordfører Knut Nordmo i Andøy sier at han venter på et vedtak fra møtet mellom legetoppene i Lofoten og Vesterålen, men sier at han oppfatter at smittevernlovens paragraf 4.1 kan brukes av legene. Det vil si at vedtaket gjelder fra det tidspunkt det er fattet.

Ordfører John Danielsen i Øksnes deler ikke denne oppfatning. Han mener at "4.1" gjelder hastevedtak, og kan brukes en gang og ikke repeteres. Han sier at regionrådets arbeidsutvalg skal snakke om saken senere i neste uke, og han har kommunestyremøte torsdag i Øksnes.

Ordfører Kurt Jenssen i Hadsel sier at dersom legene kommer til at karantenen skal fortsette, så vil det gjelde. Jenssen har imidlertid kommunestyremøte torsdag.

Ordfører Karl-Erling Nordlund i Sortland sier at legene kan fatte vedtak i denne saken.

- Dersom de bestemmer seg for å utvide sonen til også å gjelde Trøndelag, så gjelder det, sier Nordlund.

VOL har foreløpig bare fått vedtaket som gjelder for Bø.





Vi oppdaterer.