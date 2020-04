Bø

– Nanoteknologi har potensial til å gi oss nye, grønne supermaterial, som kan kurere kreft, og i tillegg stoppe virusepedemier som for eksempel i den pågående koronaepedemien, sa blant annet Strømme i programmet.

De siste årene har Strømme gjort seg bemerket internasjonalt gjennom sin vitenskapelige forskning og for å bidra til at allmennheten får større forståelse for nanoteknikk.

Klippet fra programmet kan du se i videovinduet over.