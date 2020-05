Båt med tre ungdommer funnet i god behold

Bø

Vedkommende som meldte inn hendelsen, mente båten hadde fått en lekkasje like før den mistet mobilkontakten. Da var klokken litt over åtte. Redningsskøyta Knut Hoem gikk deretter ut fra Myre, mens et Seakinghelikopter dro fra Bodø. KV Harstad satte lettbåt på vannet, i tillegg til at to lokale fartøy også satte kurs mot område.

Vedkommende som meldte inn hendelsen gikk også ut mot det aktuelle området i egen båt. Klokken 20:41 kunne melder informere om at de tre var funnet i god behold. De hadde fått en lekkasje og kjørt båten på land på Nordøya.