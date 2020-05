Flere busser står etter snøfall

Bø

Bø-ordfører Sture Pedersen synes ikke det er greit at busselskapene ikke har tatt høyde for den sene våren. Pedersen viser til at de dårlige værutsiktene har vært kjent lenge. Langtidsvarselet har meldt om temperatur ned mot null grader og fare for nedbør, og det snødde kraftig i går. Det var snøbyger i går ettermiddag og sent tirsdag kveld snødde det.

Rutene det gjelder er: 18-821 Sortland-Kaljord, 18-841 Sortland-Asterset-Steine, 18-845 Sortland-Kjerringvik-Sandset, 18-846 Sortland-Holmstad-Sildpollen, 18-861 Sortland-Bremnes-Holm (skolerute), 18-862 Sortland-Myre-Stø og 18-864 Myre-Alsvåg-Lifjordkrysset.

Ny vurdering av kjøreforholdene vil bli gjort kl 10.00

– Bussene skal være «skodd» etter forholdene. I dag er de ikke riktig skodd dersom de har sommerdekk, men det mener jeg de burde ha forutsatt. I Bø har alle elevene fått beskjed om at skoleskyssen ikke kommer. Skolene er åpne, men elevene må komme seg dit uten hjelp fra skoleskyssen. Det synes jeg ikke er greit, sier Pedersen.

Han sier at bussene bør legge om til vinterdekk.

– Vi har opplevd mye i 2020. Dette hadde jeg ikke trodd, sier Pedersen som litt spøkefullt spør om hva det neste blir: At plogen ikke brøyter fordi den ikke har vinterdekk?

Boreal opplyser til Vol at det ikke har gått buss til og fra Myre i dag. Det opplyses at manglende brøyting er årsaken til dette.

I Andøy har bussene gått på morgenkvisten.