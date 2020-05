Åpner gradvis opp Bøheimen

Bø

Dette opplyser smittevernlegen i Bø i et oppdatert informasjonsskriv i dag 18. mai.

– Vi har vært både heldige og flinke i Norge. Vi har stoppet smitten. De siste 14 dagene er det bare diagnostisert en person med bekreftet smitte i hele Nordland. I Bø var vi tidlig ute med tiltak. Vi stengte dørene til sykehjemmet allerede i slutten av februar, som en av de første i landet og vi var også først med å stenge skolene. Sammen med de andre kommunene i Vesterålen innførte vi reisekarantene for personer som kom fra regioner i Norge med utbredd smitte, skriver smittevernlegen.

Begrenset besøk

Skolene er åpnet, vi er anbefalt å reise på Norgesferie, restauranter er åpnet og vi kan gå på kino og gå på konserter, sier han videre og poengterer at Bøheimen er fortsatt stengt og antall besøk er begrenset og strengt regulert.

– Hvorfor kan ikke de eldre få lov til å nyte godt av den gradvise åpningen, hvorfor kan ikke jeg få lov til å besøke mine nære og kjære når jeg vil? Vi må huske på at smitten er stoppet, men den er ikke borte, ikke i Norge og fremfor alt ikke i verden, utdyper han.

Den ligger og lurer og dersom vi er uforsiktige og har uflaks så får vi et utbrudd i Bø. Og da er det viktig å huske på hvorfor vi stengte Bøheimen i februar.

Risiko for smitte

– Vi stengte for å beskytte de meste sårbare gruppene, de eldre med kroniske sykdommer. Denne målsettingen ligger fast. Til manges glede er det nå åpnet for besøk på Bøheimen. I likhet med at de grunnleggende smitteverntiltakene må fortsette ut året, må vi regne med at adgangen til sykehjemmet kommer til å være begrenset så lenge risiko for smitte er til stede.

Dette er dessverre ikke noe den enkelte beboer eller pårørende kan bestemme selv. Når vi besøker våre nære på sykehjemmet utsetter vi ikke bare vår bestemor for potensiell smitte, men også alle de andre beboerne og personalet, minner han på.

Avslutningsvis skriver smittevernlegen at våren kommer, og sommeren også og vi kommer suksessivt til å lette på tiltakene.

– Fordi vi nå har god nok testkapasitet er det mulig å tilpasse vedtakene til lokale forhold. Men vi kommer likevel ikke til å åpne Bøheimen før vi er sikre på at smitten er borte, og ikke bare på vent, fastslår han i rundskrivet.