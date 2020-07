Eventyrfesten starter i Bø for 20. gang

Bø

I år strekker Reginedagan fra 26. juli til 2. august.

Bø kunst- og kulturstrømkomité har på grunn av korona valgt bort de største publikumsarrangementene, og festivalen prioriterer i år arrangementer utendørs.

Arrangøren melder at smittevernregler vil bli fulgt, og festivalarrangørene har tett dialog med smittevernlege.

Kulturglede og levende bygder

Regine Normann er en av Nord-Norges mest sentrale forfattere gjennom tidene. Hun levde fra 1867 til 1939, og var fra Bø. Mest kjent er hun for sine eventyr, og derav mottoet eventyrkommunen.

Eventyrdronninga fra Bø oversettes til tysk og engelsk – Det er fantastisk at flere av bøkene til Regine Normann nå er tilgjengelig på tysk og engelsk.

Årets tema for festivalen er jubileet, noe som gir en anledning til å feire arbeidet som er gjort, og også se på veien videre og nye muligheter.

– De små kulturfestivalene er bygd på dugnad og kulturglede og er viktig for levende bygder. De betyr så mye både for oss som bor her og alle som besøker oss, skriver arrangørene på arrangementets nettside.

På programmet er både teaterverkstedet Fykomfei, jubileumsmottakelse, utegudstjeneste på Kalvøya og fortellerstunder.

Hagefest og lygarkveld

Hos Bø museum arrangeres hagefest førstkommende søndag, der gartner Gro Rundfloen sammen med biolog Ole J. Johansen skal fortelle både om hagen, fugle- og dyreliv i området. Senere samme dag åpner festivalen offisielt ved friluftsgalleriet.

Blant programmets høydepunkt er Stephen Ackels med konserten «Høvdingen» som er et portrett av Erik Bye. Hadselværingen Tor-Håkon Gabriel Håvardsen bidrar med bokbad, og gir innsyn i sitt forfatterskap med boka «En seksti under».

En annen slager på festivalprogrammet er lygarkvelden, som i år blir med Fridtjof Nordnes i Bøhallen. Musiker Tonje Unstad besøker også Reginedagan i år, med familiekonsert.

Kystlagets familiedag er også blant de populære arrangementene, og arrangeres ved Steinesjøen.