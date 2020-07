Bø

Brannvesenet i Bø rykket ut med alle ledige mannskaper og biler og fikk slått ned brannen nokså raskt.

Fjøset ligger på Grimstad. Fjøset stod for seg selv og det var aldri fare for spredning til andre bygninger. 110-sentralen i Bodø opplyser til VOL at fjøset ikke var i bruk. Det var ingen dyr i det, men en båt og en traktor.