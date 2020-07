Person hentet ned fra fjell i Bø

Bø

Vedkommende skal ha fått en ankelskade, og måtte derfor ha hjelp til å komme seg ned.

– Personen har skadet ankelen og befinner seg på 600 meter. Et ambulansehelikopter med mannskap er i ferd med å hente ned personen nå. Aksjonen skal ha gått greit så langt, forteller Ørjan Delbekk ved Hovedredningssentralen til VOL klokken 00.15 onsdag.

En halv time senere satte helikoptret kurs mot Stokmarknes.

Burnestinden strekker seg nesten 700 meter over havet og er nabotinden til den 13 meter lavere Vardetinden som ligger ved Straume. Begge disse ligger i et fjellmassiv som gjerne går under fellesbetegnelsen Åsandtindan.