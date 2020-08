Person i Bø smittet med covid-19

Bø





En innbygger i Bø har fått konstatert infeksjon med covid-19. Personen følges opp av helsevesenet, står det å lese i en pressemelding fra kommunen.

– Det viktigste nå er at vi får gjort en god jobb med smittesporing og at vi får gitt god oppfølging, sier fungerende rådmann i Bø, Kine Johnsen i pressemeldingen.

Der står det også å lese at staben som jobber med smittesporing, alt har startet arbeidet og følger opp alle involverte.

– Vi kommer med ytterligere informasjon i morgen, sier kommunelege i Bø, Anders Svensson.

Dette er for øvrig det første tilfelle med registrert koronasmitte i Bø.

I en sak VOL publiserte tidligere torsdag, sier Svenson at de har testet 220 personer siden mars, og at de har testet mellom 50 og 60 personer per uke de siste to ukene.

I et brev til kommunens innbyggere datert 19. august, skriver den samme Svensson at Norge og Bø ligger og vipper på kanten av et stup, og at man må belage seg på å leve med korona frem til det kommer en vaksine, som han tror det er lite sannsynlig er klar før nyttår.