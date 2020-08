Bø

– Vi har fått en falsk positiv prøve i Bø. Personen som i går fikk beskjed om at vedkommende var smittet, er likevel ikke smittet. Dermed har vi ingen korona-smittede i Bø, sier Sture Pedersen, ordfører i Bø til VOL fredag morgen.

– Hvordan har dere fått vite det?

– Vi fikk beskjed nå mens vi satt i møte. Vi er veldig glade for det, men det er helt klart at her har det skjedd ting som ikke skulle skje, sier Pedersen, som nettopp er ferdig i møte med kriseledelsen i kommunen.

Han gjør det klart at han har full tillitt til smittevernlegen og smittevernteamet i kommunen, og sier at spørsmål omkring hvordan dette kunne skje, må rettes til Nordlandssykehuset.

VOL har vært i kontakt med Nordlandssykehuset og venter svar fra dem i løpet av formiddagen.