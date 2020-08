Har kjøpt tomt og hus til 8 millioner

Bø





– Alt jeg tjener på rimeligere skatt på formuen kommer jeg til å investere i Bø-samfunnet, sier Eidissen i en pressemelding.

Onsdag skrev VOL om at en rekorddyr fritidseiendom i Bø, var solgt for totalt åtte millioner kroner. Det er denne eiendommen som Eidissen har kjøpt.

Etter at den fraflyttingstruede kystkommunen Bø, lengst vest i Vesterålen satte ned formuesskatten har flere kapitalsterke profiler signalisert at de vurderer flytting dit.

Kristian Adolfsen, opprinnelig fra Andenes var først ute, nå følger vennen og samarbeidspartner Benn Eidissen etter. Denne uka sikret Eidissen seg bolig og prakttomt ved Kråkberget i naturskjønne Bø.

Benn Eidissen er opprinnelig fra Stamsund, men har også nære bånd til Andøy der han startet sin virksomhet, Eidissen Consult for 30 år siden. De siste 25 årene har han bodd i Bodø.





Betaler sin skatt med glede

Eidissen har kjøpt både tomt og hus i Bø, for tilsammen åtte millioner kroner.

– Jeg har ingenting imot å betale skatt generelt. Tvert imot. Jeg har alltid ment at de som tjener mest skal bidra mest. Men akkurat formuesskatten blir for meg en dobbeltbeskatning. Det er penger som allerede er skattet for når de ble tjent.

Når jeg nå melder flytting til Bø er det fordi ordfører Sture Pedersen og resten av kommunestyret i Bø har gjort noe med nettopp formuesskatten. Bø blir lagt merke til som et fremoverlent samfunn. På tross av at stat og fylkeskommune nærmest er fraværene med offentlige arbeidsplasser, står bøværingene på. Sture Pedersen sin offensive satsing imponerer meg.

Flere som Benn

Ordfører Sture Pedersen forteller om mange henvendelser etter at Bø satte ned formuesskatten.

– Jeg opplever stor pågang fra folk som nå vurdere Bø som ny hjemkommune. Vi ser ikke resultatene før året er omme, men jeg har trua på at dette vil gi respons. Jeg tror vårt initiativ vil gi oss kontakt med folk med kapital, og som kan skape arbeidsplasser i Bø. Mangel på investorer er et problem vi deler med mange andre små kommuner.

Bø-ordføreren er stolt over å få Benn som innbygger i Bø. Jeg har kjent Benn i mange tiår. Han skaper utvikling der han engasjerer seg. At Benn melder flytting til Bø vil få ringvirkninger for hele regionen. Vi skulle ha hatt flere som Benn, sier Sture Pedersen.