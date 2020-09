Erna fremhevet Bø og Sture Pedersen i tale

Bø

Statsministeren innledet sin tale på kommunalkonferansen med følgende fraser: «Visst Norge i fremtiden skal være et land hvor folk bosetter seg langs kysten, i dalene, ved fjellene. Ja, da må vi sørge for at folk har noe å leve av. Det handler om arbeidsplasser. Uten arbeidsplasser, ingen utvikling»

Høyres kommunalkonferanse samler alle de folkevalgte i Høyre til opplæring, diskusjon og politikkutvikling hver høst. I år ble konferansen arrangert regionalt på grunn av koronapandemien.

– Spiller på lag med næringslivet

Ifølge Solberg er det viktigste partiet gjør, å legge til rette for verdiskaping, fordi det handler om å gi næringslivet gode rammevilkår for vekst.

Statsministeren understreket blant annet viktigheten av å bidra med infrastruktur nasjonalt, inkludert vei og bane som knytter landet sammen og korter ned på avstander. Hun trakk også frem Sture Pedersen og Bø kommune. Hun mente at han hadde knekt koden og forstått hva som skal til for at de unge blir værende, og presiserte at det ikke handler om vakker natur.

– De må ha noe å leve av. Statlige arbeidsplasser har de ikke, og det er heller ikke der de ser sin fremtid. Desto mer attraktivt må det være å drive bedrift i Bø. Mange har fått med seg at de har senket formuesskatten, men det viktigste har vært å spille på lag med næringslivet, sa statsministeren.

– Eneste som kan redde oss

Selv synes Pedersen det er stas å bli både trukket frem i en slik sammenheng.

– Det er ikke alle som får den gleden av å bli nevnt av statsministeren. Jeg synes det er veldig positivt og tar det til meg. Men det er like mye skryt til bedriftene i Bø, og viser at vi er i gang med å gjøre noe som er fornuftig og rett. Det handler om å ha fokus på arbeidsplasser og privat næringsliv, for det er det eneste som kan redde oss. Vi skal fortsette å bevise at det er løsningen både for Bø og Distrikts-Norge, slår Sture Pedersen fast.