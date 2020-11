Se Vikanøy bli sjøsatt

Bø





«Etter en to dagers prosess har vi endelig vann under kjølen. Sjøsettinga gikk smertefritt. Værgudene var på vår side, og sørget for et par utrolige flotte dager og minner for livet» står det å lese på Havbørs Facebook-side.

Havbør A/S har inngått avtale om bygging av nye Vikanøy Havbør A/S signerte torsdag 17. mai kontrakt på bygging av et 44 meter langt og 11,5 meter bredt, topp utstyrt not og snurrevad-fartøy. Kontrakten ble signert med Øzata Shipyard i NSK Ship Designs lokaler i Harstad.

Det er NSK Ship Design som står bak designet av det nye fartøyet.

– I designprosessen har vi lagt vekt på å optimalisere skroglinjer for redusert drivstofforbruk og god servicefart. I samarbeid med rederiet har vi designet fartøyet med god kapasitet på sidepropeller, kraner, lasterom og vinsjepakke, samt høy komfort og standard i innredning, uttalte Jørn Jakobsen prosjektleder NSK Ship Design til VOL i fjor.

