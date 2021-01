Solberg: Skattekutt i Bø utfordrer systemet

Bø

Det har blåst friskt rundt Bø kommune og ordfører Sture Pedersen gjennom hele fjoråret. Årsaken er selvsagt den nasjonale interessen rundt vedtaket om å redusere den kommunale delen av formuesskatten. Fra årsskiftet har nå Bø kommune en formuesskatt på 0,35 prosent mot 0,7 prosent som alle andre kommuner har.

Rett før jul varslet også Strand kommune i Rogaland et lignende kutt. Ifølge en oversikt i VG like før jul er det ytterligere fem Høyre-kommuner som vurderer å følge etter Bø, skriver NRK Nordland.

Her kom det også fram at det er bred enighet blant Høyre-ordførerne om at det som skjer i Bø er en god sak for Høyre nasjonalt neste års valgkamp.

Statsminister Erna Solberg er ikke udelt begeistret for de lokale skattekuttene.

– Alle kommuner har mulighet til å sette ned inntektsskatten og den kommunale formuesskatten. Når ingen har gjort det, er det nok fordi man kanskje vet at det er veldig vanskelig med den typen detaljert inntektssystem som vi har, sier Solberg til NTB.

Hun viser til at lovverkets åpning for lokale kutt i inntekts- og formuesskatt ikke henger sammen med det finmaskede systemet for inntektsomfordeling og utgiftsdekning i norske kommuner.

– Systemet er ikke tilpasset og utfordres selvfølgelig nå, konstaterer statsministeren.

Solberg mener like fullt det er bra at folk «tenker utenfor boksen» og utfordrer etablerte sannheter.

– Det har Sture i Bø gjort lenge. Han har bidratt til å legge forholdene til rette for at ett av de selskapene som produserer datasystemer for kommunesektoren, ble etablert i Bø, sier hun ifølge NRK.