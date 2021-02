Dette sier smittevernlegen om koronasituasjonen i Bø

Bø

Lørdag kveld mener smittevernlege Anders Svensson, at de har testet alle nærkontakter og andre involverte i forbindelse med smitteutbruddet.

– Nærkontakter er satt i karantene og den smittede følges opp av helsetjenesten i Bø. Vi venter svar på PCR prøvene i morgen ettermiddag og skal da gjøre en ny vurdering av situasjonen., sier Svensson i en pressemelding.

En PCR er for øvrig en anbefalt diagnostisk test for personer med symptomer på covid-19 etter gjeldende testkriterier.

– PCR-testen for covid-19 er en god test med svært høy spesifisitet og god sensitivitet, men den tar litt mer tid enn en såkalt hurtigtest, sier Svensson til Bø kommunes hjemmeside.

På spørsmål om det har vært krevende å få oversikt over nærkontaktene til den smittende i denne situasjonen, svarer Svensson.

– Det er et definisjonsspørsmål. Det har ikke vært vanskelig å få oversikt over nærkontakter. De involverte har gjort alt de kan for å avklare situasjonen. Men det er mange involverte og det har vært arbeidskrevende for smittesporingsteamet, sier Svensson til VOL.