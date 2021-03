Bø

Mannskap ble sendt ut for å lokalisere og sjekke ut om abonnenter hadde redusert trykk eller var fri for vann som følge av hendelsen. Noen timer senere melder kommunen at lekkasjen er lokalisert til hovedledningen fra Trolldalen, rett før avkjørselen til Husvågen.

– Det er utfordrende å få til omkjøring, så per nå er det kun Ramnflauget som forsyner nettet. Trykket bygger seg sakte opp, men vil nok være redusert i en god stund fremover, står det å lese på kommunens hjemmeside.