Parkert elbil tok fyr

Bø

Ingen personer kom til skade i forbindelse med hendelsen.

– Da klokka var sju var det ingen åpne flammer på stedet, og brannvesenet hadde kontroll. Bilen sto også nærme bebyggelse da brannvesenet kom. Derfor flyttet de kjøretøyet for å unngå skade på bebyggelsen, sier operasjonsleder ved Nordland Politidistrikt, Lars Halvorsen til VOL.

Det var en elbil som begynte å brenne.

– Nå er ikke jeg noen teknisk ekspert, men ifølge brannvesenet kan denne type biler utvikle varme og lang tid og ta fyr. Det kan være en mulig årsak, sier operasjonsleder ved Nordland Politidistrikt, Lars Halvorsen til VOL

Ifølge Halvorsen fikk brannvesenet rimelig rask kontroll på brannen, samtidig som de tok forholdsregler.

– Fordi det kunne se ut som det var en ulmebrann inne i bilen, var de i beredskap i tilfellet det skulle blusse opp, slår Halvorsen fast.

Andreas Skindflo, vakthavende ved 110-sentralen i Bodø, bekrefter dette:

En elbilbrann kan slokne, for så å ta fyr igjen. Batteriene er kompliserte, så det kan hende at dette varer utover natte. Brannvesenet har satt igjen en bil der og blir værende for å kontrollere, opplyser han til VOL.