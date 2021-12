Fri ferdsel i Ryggedalstunnelen til over nyttår

Bø





– Etter planen vil det bli fri ferdsel gjennom fv. 820 Ryggedalstunnelen fra fredag 17. desember klokka 15:00. Da skal tunnelen være ryddet og klar, slik at trafikantene kan kjøre trygt igjennom uten ledebil, sier byggeleder Vegar Bjørnbakk i Nordland fylkeskommune i en pressemelding.

3. januar fortsetter arbeidene med å oppgradere tunnelen etter nye krav til sikkerhet.





Ifølge Bjørnbakk er det mye som skal gjøres når trafikkantene er på trygg avstand. Blant annet må de flytte maskinene fra vegbanen før hver kolonne, selv om det er svært smalt enkelte steder.

– Dette kommer vi dessverre ikke utenom. De største kjøretøyene merker dette godt, slår han fast.

Faste passeringstider

Etter juleferien fortsetter anleggsaktiviteten og de etablerte kolonnetidene, som gjelder alle dager, inkludert i helgene.

– Redusert trafikk er helt nødvendig, både av hensyn til sikkerheten og fremdriften. Vi forstår godt at faste passeringstider kan være krevende for mange, men nå kan vi i alle fall glede oss over litt pause igjen, slår byggeleder Vegar Bjørnbakk fast.