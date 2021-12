Jørlandsveien: Kjøres til tross for forbudt-skilt

– Jeg er enig i at det er radikalt å grave over veien, sier ordfører Sture Pedersen. Selv om Jørlandsveien er stengt for gjennomkjøring, kjøres det hyppig. Nå skal Bø kommune ha et møte med beboerne, og målet er ei opprusting innen 2022.