– Å utvikle bedriften er en kontinuerlig prosess

Bø

– Drivkraften det har variert fra år til år. Mest det at jeg har gode ansatte som står på, for da må lederen også stå på. Å lage en god kultur og en hyggelig og god arbeidsplass er viktig, sier Eva Maria Kristoffersen.

Hun er daglig leder og hovedeier i selskapet, med bakgrunn som Fiskerikandidat fra Universitetet i Tromsø. I familiebedriften Egil Kristoffersen & Sønner er det dattera som er laksedronning.

Blir flere ansatte

En tydelig aktør i ei ellers mannsdominert næring har hun vært kjent som i en årrekke, og ellers for at hun arbeidet utrolig mye, og ler ofte.

I de senere årene har Kristoffersen inntatt en sterkere samfunnsrolle. Bak seg har hun blant annet syv år med styreverv i Norges sjømatråd.

– Det styrevervet er på åremål på seks år, men jeg har sittet i syv. Da bad jeg om at jeg om at de måtte finne noen andre. Nå er jeg gått mer til det lokale, og er i styret i Reno Vest Bedrift. 2021 har vært mye roligere på reisefronten enn det jeg har vært vant til, sier hun.

Det er gjort store investeringer i Jennskaret, der man har nybygg, lakseslakteri og eget notbøteri. I løpet av 2021 er renseanlegget for prosessvann til slakteriet oppgradert.

– For meg er dette en kontinuerlig prosess, man gjør det man har mulighet til å gape over i slengen. År om annet blir vi flere og flere ansatte, vi har vridd litt på profilen mot flere yngre ansatte. Det er helt naturlig utvikling hos oss også i forhold til samfunnsutviklinga, sier Kristoffersen.

Bedre år i år

Kristoffersen setter pris på å bli nominert til Årets Vesteråling.

– Man nominerer ikke seg selv, for å si det sånn. Det er veldig positivt at noen synes man gjør en bra jobb, det skal man være fornøyd med, sier Kristoffersen om det å være nominert til Årets Vesteråling.

Sjømatåret 2021 har på eksportsiden vært et helt greit år.

– For oss blir det et bedre i år enn det var i fjor, sier hun, som er i søknadsprosess om ny oppdrettslokalitet.

Det tar svært lang tid siden den felles kystsoneplanen for Vesterålen er forsinket.

– Det å ha produksjonsareal som er egna er det viktigste for oss. Og at man klarer å få til et økonomisk resultat som gjør det mulig å fortsette. Nå er finansdepartementet inne og skal endre verdisettinga på gamle laksekonsesjoner. Det kan slå ganske kraftig ut for små produsenter som har holdt på lenge, og er en sak som det blir interessant å se utfallet av, sier hun.

Sjømat på middagsbordet

– Er du fortsatt like flink til å spise sjømat?

– Ja, jeg hadde laks sist i går, ler hun, og forteller om en kvalitetskontroll, som på grunn av sult først innebar rå laks med soyasaus, deretter ovnsbakt laks.

– Det er herlig, når du vet at den var levende på morgenen er det en fryd, slår Eva Kristoffersen fast.