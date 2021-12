Vil gjøre Stad til Norges nye skatteparadis

Bø





E24: Stad har vedtatt å utrede en halvering av formuesskatten i kommunen, fra dagens nivå på 0,7 prosent.

Det opplyser Stad Frp i en pressemelding, etter et kommunestyremøte på Nordfjordeid torsdag kveld.

De fire borgerlige partiene Venstre, Høyre, Krf og Frp har sikret flertall i kommunen etter at Ap nylig brøt samarbeidet med Venstre og Høyre.

«Stad er en attraktiv kommune å bo i, og med lav formuesskatt vil en også kunne tiltrekke seg norske bedriftseiere og samtidig få store ekstrainntekter til kommunen», skriver Frps kommunestyrepresentant Hogne Bleie i pressemeldingen.

Regjeringen er i ferd med å øke formuesskatten fra 0,85 til 1,1 prosent for landets rikeste.

Av dette utgjør kommunal formuesskatt 0,7 prosent, med unntak av Bø i Vesterålen, som i flere år har operert med en sats på kun 0,2 prosent for å lokke rike personer til å bosette seg i kommunen.

– Så dere vil bli Vestlandets svar på Bø?

– Ja, det er i hvert fall min tanke. Nå har vi vedtatt at dette skal utredes, og så får vi se hva som kommer ut av det, sier Bleie til E24.

Formuesskatten på vei opp igjen

Formuesskatt er personskatt som legges på ligningsformuen. Den fastsettes etter særskilte regler og er som regel mye lavere enn markedsverdien.

Satsen er for øyeblikket 0,85 prosent. 0,7 prosentenheter går til kommunen og 0,15 til staten.

Den enkelte kommune kan velge en lavere sats. Bø i Vesterålen har satt den ned til 0,2 prosent fra 2021.

Regjeringen har besluttet å heve formuesskatten til 0,95 prosent i 2022, med et nytt trinn på 1,1 prosent for formuer på over 20 millioner.

– Lettere å bo nærmere

E24 skrev nylig om oppdrettsmilliardær Ola Braanaas, som venter å spare nær 31 millioner i året på å flytte fra en annen vestlandskommune, Gulen, til Bø i Vesterålen.

I tillegg til regjeringens økte skattesatser på formue og utbytte, får Braanaas og andre eiere av unoterte oppdrettsselskaper en dobbelt smell, som følge av at laksekonsesjoner anskaffet før 1998 nå skal beskattes til markedsverdi.

Advokatfirmaet Thommessen har anslått at en eier av et lokalt oppdrettsselskap med ti konsesjoner vil få økt sin formuesskatt fra 2,3 til 15,7 millioner kroner per år med de nye reglene.

I tillegg kommer skatt på utbytte for å finansiere formuesskatten, og her går også satsen opp i 2022.

– Utviklingen er alvorlig, og utgjør i mine øyne en enorm trussel mot lokalt norsk eierskap, ikke bare innen oppdrett, men i andre viktige næringer og, sier Bleie.

De siste årene har næringslivsprofiler som Bjørn Dæhlie, Einar A. Sissener og Kristian Adolfsen alle meldt flytting til Bø for å spare skatt.

I oktober i år ble det imidlertid kjent at Dæhlie var i ferd med å selge huset og var på vei sørover igjen. Bø-ordfører Sture Pedersen skyldte på negativ medieomtale.

– Vesterålen er et veldig flott sted. Men nå som Skattedirektoratet har skjerpet kravene til bosted, tror jeg det hadde vært lettere hvis det fantes et sted som Bø på Vestlandet, slik at for eksempel oppdrettseiere kan bo nærmere industrien sin, sier Bleie.

–Legger igjen mye penger lokalt





Bleie er utdannet veterinær, og har lang fartstid innen oppdrettsbransjen.

Blant Stad kommunes drøye 9.000 innbyggere finnes det imidlertid ingen laksemilliardærer eller andre industrimagnater per i dag.

Ifølge Bleie har kommunens innbyggere en samlet skattbar formue på 2,3 milliarder.

– Provenyet vi potensielt taper på å halvere formuesskatten er på rundt åtte millioner. Dermed går vi i pluss hvis vi klarer å lokke bare én person med formue over 2,3 milliarder til å flytte hit, sier Bleie.

I tillegg til potensielt større skatteinntekter fra formuende som flytter til Stad, viser Bleie til at slike lokale gründere ofte legger igjen mye penger i lokalmiljøet gjennom veldedighet og investering i nye bedrifter.

– Det er litt ironisk at jeg, som har kjempet mot formuesskatten i mange år, vil basere litt av kommunens fremtid på formuesskatt. Men den er nå der, og er en inntektskilde på lik linje med annet, sier Bleie.

Stad kommune

Kommune i Vestland fylke med rundt 9.000 innbyggere, opprettet i 2020 som del av kommunereformen. Besto tidligere av kommunene Eid og Selje.

Omfatter områdene rundt vestre del av Hornindalsvatnet, Eidsdalen, Hundvikfjorden og Utfjorden, Eidsfjorden og videre vestover til Stadlandet.

Domineres av jordbruk, med hovedvekt på husdyrhold samt frukt- og bærdyrking. Industrien er variert med en vesentlig konsentrasjon til Nordfjordeid. Ved kysten er fiske, fiskeoppdrett og turisme viktige næringer. Kilde: Store Norske Leksikon

Venstre sitter på gjerdet

Venstre har i flere år vært det dominerende partiet i Stad.

I forrige uke uttalte partiets stortingsrepresentant Alfred Bjørlo til E24 at Støre-regjeringens budsjettforlik med SV gir en langt høyere skattesmell for norske oppdrettere enn planlagt.

Bjørlo er for øvrig tidligere ordfører i Stad, men ble erstattet av partifelle Gunnar Silden da han inntok rollen som stortingsrepresentant i høst.

– Deler Venstre Frps ønske om å halvere formuesskatten i Stad?

– Forslaget om å utrede dette ble fremmet av Frp, og vi gikk med på dette for å lande en enighet om neste års kommunebudsjett, sier Silden til E24.

Ordføreren mener selv det er naturlig at det som en del av utredningen vurderes hvilke effekter en slik reduksjon har hatt for Bø.

– Er det kun muligheten for høyere skatteinntekter som vil bety noe for dere?

– Utredningen vil også ta for seg mulige konsekvenser for andre kommuner, som følge av at de mister skatteinntekter fra personer som flytter til Stad. Det er ikke umulig å tenke seg at det fører til at andre kommuner også kutter i sin formuesskatt for å beholde de, og det er en utvikling som bare vil gavne de med store formuer, sier Silden.

Ap: - Usolidarisk

Ap stemte mot forslaget om utredning, og Stads varaordfører Siri Sandvik (Ap) kaller det «en veldig dårlig idé».

– Motstanden er delvis ideologisk. Vi har et omfordelende skattesystem i Norge, og hvis hver kommune skal lage sine ordninger, oppfatter vi det som usolidarisk, sier Sandvik til E24.

Hun viser også til at det er usikkert hvor stor gevinst kommunen vil få av å tiltrekke seg rike innbyggere gjennom å kutte i formuesskatten.

– Ordningen med utjevningsmidler mellom kommunene gjør at det skal mye til før man sitter igjen med en gevinst. Og så blir man jo avhengig av at folk blir værende når de først flytter hit, sier Sandvik.

– Frykter du ikke at et slikt grep kan skade kommunens omdømme, Bleie?

– Nei. Jeg ser nøkternt på dette. Norge må opprettholde en hjemlig industri, og helst med et stort innslag av norske eiere. Da forblir overskuddet og utbyttene fra disse virksomheten i Norge, og det mener jeg er en kjempefordel for landet, sier Bleie.

Professor og skatteforsker Jarle Møen avviste nylig at oppdretternes økte skattebelastning vil føre til at de selger seg ut til utenlandske aktører.

– At det finnes utenlandske aktører som ikke betaler formuesskatt har ingen relevans. De nåværende eierne vil bare selge seg ut dersom de kan få en høyere avkastning etter skatt ved å omplassere formuen sin. Det betviler jeg. De er dyktige og kan sin egen bransje, sa Møen i et intervju med E24 mandag.