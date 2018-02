– Genialt, absurd og helt merkelig

Hadsel

Stykket hadde turnépremiere i Stormen konserthus torsdag 22. februar.

Stykket som er laget av Lisa Lie (vant Heddapris for Særskilt kunstnerisk innsats i 2015), er inspirert av Ibsens gamle dikt og tar for seg temaer som forfall, migrasjon og hvor langt mennesker kan være villige til å gå for å overleve. Men universet er ulikt alt annet Nordland Teater har sendt ut tidligere.

– Dette er det rareste og mest absurde folk kan utsette seg selv for på lang tid. sier Strid. På alle forestillingene som har vært satt opp på dette stykket har vi hatt publikum som har elsket forestillingen og publikum som har gått underveis. Det er spesielt, fint, stygt, rart og noe helt for seg selv, sier teatersjef Birgitte Strid i ei pressemelding.

Av høy klasse

Nordland Teater skal levere kulturopplevelser av høy klasse til hele befolkningen i Nordland. Strid forteller at dette er unikt og laget av en stor kunstner.

– Lisa Lie er svært anerkjent. Hun lager annerledes teater enn det mange er vant til. Vi er stolte over at denne forestillingen, som er produsert i samarbeid med Trøndelag Teater nå skal vises til folk i vårt fylke. Jeg håper mange lar seg fascinere og interessere av stykket, sier Strid om stykket som vises i Hurtigrutens Hus 27. februar.

Stykket er et samarbeid med Lisa Lie PONR og Trøndelag Teater.