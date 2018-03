Heiser regnbueflagget i Hadsel

Hadsel

– Jeg har bedt rådmannen bestille regnbueflagg, slik at vi kan flagge den 21. April når det er 46 år siden homofili ble avkriminalisert. Jeg har lenge tenkt på at vi skulle anskaffe flagget, så da oppfordringen fra PRIDE Vesterålen kom, var det bare en god påminning, sier ordfører i Hadsel, Siv Aasvik i en pressemelding.

Markererer avkriminalisering av homofili Styret i Vesterålen Pride oppfordrer regionens ordførere, og alle andre, om å heise Pride-flagget den 21.april.

– Alle like mye verdt

Dermed er Hadsel-ordføreren den første av Vesterålsordførerne som har foreløpig har sagt ja til å heise flagget.

– Alle mennesker i samfunnet vårt skal vite at de er like mye verd, uavhengig av kjønn, legning, bakgrunn, religion og politisk ståsted. Ved å gjøre denne flaggmarkeringen markerer vi overfor både barn og voksne at vi setter menneskeverdet og nestekjærligheten høyt i samfunnet vårt.

Mer åpenhet

Aasvik sier videre at alt for mange unge mennesker sliter med å stå frem som homofile i redsel for reaksjoner i samfunnet.

– Jeg tror vi kan unngå at mange skal slite psykisk ved at vi viser større åpenhet og nestekjærlighet. I et raust samfunn er det godt å leve. Derfor kommer Hadsel kommune til å flagge med regnbueflagget den 21. April, står det å lese i pressemeldingen.

– Fantastisk

Styremedlem i PRIDE Vesterålen, Daniel Hansen, blir gledelig overrasket da VOL spør om en kommentar til ordførerens gest.

– Jøss, så fantastisk. Kjempeartig å se at de svarer på utfordringen vår. Nå blir det spennende å se om de andre vesterålskommunene følger etter. Jeg håper virkelig at om ikke alle vesterålskommunene, så i alle fall Sortland, som er regionssenter, slår Hansen fast.