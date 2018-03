Hadsel

– I dag var kroppen tung, men jeg er veldig fornøyd med resultatet og plasseringen, men det kjentes ikke ut som et maksløp fra min side. Men ikke misforstå, er veldig fornøyd over all prestasjon, sier Sørlie Pettersen.

Jakob Sørlie Pettersen ble klokket inn på 27.52 under lørdagens løp, som altså holdt til 20.plass.

Søndag er det duket for stafett, der Sørlie Pettersen går andre etappen for Nordlands andrelag.

Resultatliste fra fredagen- og lørdagens løp under Junior-NM,finner du her.