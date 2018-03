NM-kampen mellom Leknes og Melbo flyttet til Blåbyhallen

Hadsel

NM-kvalifiseringen mellom Leknes og Melbo skulle spilles på Leknes, men på grunn av baneforholdene på Leknes, er den nå flyttet til Sortland og Blåbyhallen.

– Umulig å gjennomføre

Robin Andre Hansen er trener for Lekns sitt A-lag. Han forteller at de siste dagers snøfall gjorde det umulig å gjennomføre kampen på Leknes.

– Vi hadde et håp om at vi skulle få klargjort banen, men istedenfor plussgrader, kom det snø - og masse av det. Dermed hadde vi ikke muligheter å klargjøre banen til kamp.

Han mener det at kampen spilles i Blåbyhallen er fordel Melbo.

– Dette blir jo nesten som en bortebane for vår del, i og med at dette er en bane vi ikke bruker ofte. Det er vel mer ei bane MIL bruker ofte enn oss. De er derfor kanskje mer vant til den enn oss, sier han og legger til:

– Med de forholdene vi har ute nå, så er vi glade for muligheten til å spille kampen inne i en stor hall.

Håper på støtte

VOL har ikke lyktes å få kontakt med Thomas Rønning i MIL.

På MIL sine facebooksider skriver de at de håper så mange som mulig tar turen til Blåbyhallen for å støtte dem.