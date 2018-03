Ungdomsbedrifter fra Andøy og Hadsel vant på fylkesmessa:

Pastel UB fra Andøy til topps for beste logo

Fylkesmessa for ungt entreprenørskap går av stabelen i Bodø denne uka. Mandag fikk fire ungdomsbedrifter, to fra Andøy og to fra Hadsel, heder i kåringen av de beste. Pastel UB fra Andøy gikk helt til topps i kategorien «Beste logo».