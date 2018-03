Hadsel

– Vi møter på parkeringsplassen ved utmarksgjerdet i Lekangdalen. Fra parkeringsplassen går vi på ski eller til fots opp skogsveien på høyresida av dalen, et lite stykke forbi Bergsmobrua. Her er det et flott område for å drive med ulike ski- og akeaktiviteter, forteller turlederne i ei pressemelding fra turlaget.

– I tillegg til skiutstyr må du ta med akeutstyr, ved til bålet må vi også ha, så ta med en vedpinne. Kakao på termosen og brunostbrødskive som kan stekes på bålet hører også med!