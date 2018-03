Thea Enoksen (20) ute av Paradise Hotel

Hadsel

Mandag til torsdag denne uka har første uke av sesong 10 gått av stabelene av den populære reality-serien, Paradise Hotel.

I ukas parseremoni var det Thea Enoksen fra Stokmarknes som måtte forlate. Dermed ble det den ene uka for 20-åringen.

Thea Enoksen (20) fra Stokmarknes skal være med i årets sesong av Paradise Hotel.

Hun sto i parseremonien sammen med Leo Faa (21) fra Stavanger, men bak han stilte også Cathrine Ingebretsen (20) fra Vennesla seg. Leo valgte sistnevnte, og dermed ble det Thea som var den som måtte ta den kjipe veien som første jente ut av Paradise Hotel. Tidligere i uken måtte Marius Pettersen (21) fra Mjøndalen være første deltaker ut av Paradise.

– Utrolig kjipt å måtte reise hjem så tidlig, fortalte 20-åringen på skjermen på TV3 og Viaplay.

– Jeg har ikke vært helt meg selv så langt. Jeg har vært litt sliten, sa 20-åringen.

Det seerne fikk se under episoden, var at Karl Aksel Jansen konspirerte med Leo og Cathrine for å beholde sistnevnte og sende Thea ut.

Dramatikken tar ingen ende på Paradise Hotel.