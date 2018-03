Utmerkelse til vaskerigjengen ved Hadsel Asvo

Hadsel

I løpet av 2017 gjennomførte NVK totalt 210 tilsyn hos til 58 vaskerier rundt om i landet. Takket være det som ble observert og registrert under besøkene hos vekstbedriften på Melbu, tok NVKs mann enda en tur til Hadsel Asvo torsdag formiddag.

– Dere har gjort en fantastisk innsats innenfor områder som hygiene, egenkontroll, vedlikehold og renhold. Vi vurderer vaskeriene ved hjelp av en karakterskala fra 1 til 7. For å få diplom trengs det minst 6,9, fortalte Atle Gundersen, som har tittel prosesskonsulent i NVK.

Samtidig må vaskeriet være godkjent med karakteren A eller A+ i henhold til bransjestandarden «Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner» dersom vaskeriet behandler institusjonstøy. Noe Hadsel Asvo gjør. De har i denne omgang fått karakterene A og 7,0.

Mange store kunder

Det er slett ikke dagligdags å få et slikt diplom. Hadsel Asvo har vært medlem av NVK i ti år, men har ingen fra før. For 2017 blir det bare delt ut fem stykker.

– Diplomet henger høyt og vi er veldig stolte, forteller Asvo-sjef Line Eggen.

Vaskeriet, som er ett av etter hvert ganske mange felt bedriften opererer innenfor, har kunder både fra det offentlige, lokalt næringsliv og privatpersoner.

– Vi vasker for kommunen, Nordlaks, Lerøy og privat næringsliv som for eksempel Alf Brekken og sønner. I tillegg vasker vi mye tøy for dem som bor på sykehjemmene. Så det er klart hygiene og smittevern må stå i høstet for oss, sier Eggen.

– Den beste arbeidsplassen

Marianne Toften er blant dem som har lang fartstid som ansatt ved vaskeriet.

– Vi jobber hele tiden med nedspriting og desinfisering. Det er viktig å være veldig nøye når man holder på, sier damen som bort på Sortland.

Toften har jobbet på Asvo siden 2009.

– Det er den beste arbeidsplassen jeg har hatt, sier hun.

Men likevel ser hun ingen grunn til å hvile på allerede mottatte diplomer.

– Vi skal klare å komme oss opp på A+ neste gang, sier hun bestemt.

Line Eggen er på bølgelengde:

– Når vi nå finner en plass til å henge diplomet må vi jo sørge til at det er en vegg der det er plass til flere, smiler hun.