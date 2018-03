Røye på 31 centimeter ga Werner 10.000 kroner

Hadsel

Nesten 60 deltakere trosset overvann og haglelingenes piskeslag for å delta i den tradisjonsrike tevlingen søndag.

Selv om fiskeglede og frisk luft i seg selv er forlokkende for mange, var det nok mange som hadde førstepremien i tankene da de boret hull og rigget seg til denne formiddagen.



Øvelse gjør mester

Etter to og en halv time på isen viste det seg at det igjen var den erfarne hobbyfiskeren Werner Pedersen som trakk den lengste fisken.

– Jeg har vunnet førstepremien på 10.000 kroner en gang tidligere, dessuten har jeg hatt vandrepokalen (flest fisk, red.anm.) et år, forteller han.

Hemmeligheten bak fiskelykken klarte undertegnede ikke å lokke ut av Pedersen. Men. Det hjelper å øve mye.

– Jeg er mye ute og fisker, både om vinteren og ellers. Så ofte det er tid til det, forklarer han.

– Og hva pengene går til?

– Jeg har ikke tenkt så mye over det, men det blir nok til fiskeutstyr, sier vinneren av årets førstepremie.



Sylvi fikk flest på kroken

Flest fisk og æren av å kunne sette vandrepokalen på peishylla fikk Sylvi Antonsen fra Strand i Sortland. Ingen gikk flere enn hennes totalt tolv ørreter og røyer.

Også hun dro veksel på erfaring opparbeidet over tid.

– Vi er ofte ute, men det er første gang dere vinteren på Bergvikvannet for vår del. Turen går helst til Kjerringnesdalsvatnet i Sigerfjord for vår del, forteller hun.

Som de andre på isen hadde hun tidvis problemer med å holde seg oppreist under de hardeste vindkastene.

– Det har vekslet veldig mens vi har holdt på, men det tåler vi, sier hun.

Bidro til trivsel

Som vanlig stilte arrangørene i Hadsel jeger- og fiskerforening mannsterke og med flere muligheter til oppvarming av frosne fingre og andre kroppsdeler.

Både telt og bålpanne bidro til trivsel sammen med gapahuken som er bygget like overfor vannet.

– Det hadde nok kommet enda flere om været var perfekt, men for oss har det uansett vært viktig å legge til rette for at dette skulle bli en dag for familiekos. Vi har delt ut saft og pølser og har fått masse gode tilbakemeldinger. Vi er veldig fornøyde med dagen, sa leder for Hadsel jeger- og fiskerforening, Tor-Håkon Gabriel Håvardsen, etter endt arrangement.