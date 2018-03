Paradise-Thea neddynget av hatmeldinger

Hadsel

Til VOL, og en rekke andre medier, uttalte 20-åringen at hun var lettet over at oppholdet hennes var over. Samtidig er hun ikke fornøyd med måten TV3 fremstilte henne i løpet den korte tiden hun var å se på skjermen.

Kommenterer utseende

Enoksen har også fått kjenne på folkets vrede etter at det ble kjent at hun røk ut av det sagnomsuste hotellet. I et intervju med Dagbladet, forteller hadselværingen at hun har fått mange såkalte hatmeldinger via sosiale medier de siste dagene.

– Jeg har fått høre at jeg ser «fake» ut, at jeg har stygge lepper og pupper. Veldig mange kommentarer går direkte på utseendet, eller så er jeg enten dum eller fæl. Det er mye stygt, sier hun i intervjuet.

Blir ikke påvirket

Enoksen sier videre at de som står bak hatmeldingene prøver å sette henne i bås, men understreker at hun ikke lar seg påvirke av den negative responsen. Hun både håper og tror at meldingene blir stadig færre nå som hun er ute av hotellet og har foreløpig ingen planer om å anmelde noen av ytringene som har kommet hennes vei.

Forbereder deltakerne

Ifølge pressekontakt for Paradise Hotel, Andreas Framnes, sier til Dagbladet at de gjør hva de kan for å forberede deltakerne på negative kommentarer i sosiale medier, og at de anbefaler politianmeldelse dersom belastningen blir ekstra stor.