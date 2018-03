45.000 i bot for fyllekjøring og truende atferd i trafikken

Hadsel

Bakgrunnen for dommen er at mannen i fjor høst, kjørte bil uten å være tilstrekkelig hensynsfull, aktpågivende og varsom.

På strekningen mellom Stokmarknes og Sortland skal han blant annet ha kjørt vinglete, kjørt forbi en annen bilist flere ganger og flere ganger opptrådd truende mot den andre bilisten ved å blinke med fjernlys/nødlys, vise finger og knyttneve.

I begrunnelsen for avgjørelsen, legger retten vekt på at mannen hadde drukket alkohol natt til lørdag, dagen da hendelsene fant sted, og at han var påvirket av alkohol da han avsluttet bilkjøringen på ettermiddagen samme dag.

Retten har vurdert kjøringen som uaktsom og hensynsløs i forhold til medtrafikkanter og forstyrret annen trafikk i betydelig grad.

Mannen dømmes for overtredelse av veitrafikkloven på flere punkter og må i fengsel i 45 dager, i tillegg til en bot på 10.000 kroner, subsidiært fengsel i 15 dager.

Vedkommende mister også retten til å føre førerkortpliktig motorvogn i en periode på tre år og må ta førerkortet på nytt når perioden utløper.