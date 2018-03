5 millioner kroner i flypassasjeravgift ved Stokmarknes lufthavn

Hadsel

Dette melder NHO Luftfart i ei pressemelding.

I alt ble det betalt knappe to milliarder kroner i flypassasjeravgiften, som ble innført etter kraftige advarsler fra bransjen.

Det viser en gjennomgang NHO Luftfart har gjort av flypassasjeravgiften som ble innført juli 2016.

– Avgiften er blitt en betydelig byrde for flyselskapene, og vil på sikt redusere flytilbudet ved alle flyplasser sammenlignet med tidligere. Flyplassavgiften gir en økt belastning på Stokmarknes’ befolkning og næringsliv, sier Torbjørn Lothe, administrerende direktør i NHO Luftfart.

90 kroner

Avgiften var på vel 90 kroner inklusive merverdiavgift i 2017 og er på 93 kroner i 2018. Avgiften skal betales én gang på alle reiser fra en norsk flyplass unntatt Svalbard, slik at mellomlandinger ikke skal utløse ny avgift. Jo kortere flyruten er, jo større blir den økonomiske belastningen, relativt sett.

Oslo hovedflyplass er den dominerende flyplassen i Norge og flyselskapene betalte 907 millioner kroner i flypassasjeravgift i 2017 for reisende fra Gardermoen. Videre følger Bergen med 247 millioner kroner, Trondheim med 176 millioner kroner og Stavanger med 171 millioner kroner.

66 millioner refundert

For de minste flyplassene er det de mange statlige anbudsrutene som dominerer. Operatøren av disse rutene, Widerøe, betaler inn avgiften, men får refundert flypassasjeravgiften gjennom avtalen med staten. Samlet blir det refundert 66 millioner kroner via avtalen med Staten for 2017.

Den nye flypassasjeravgiften kommer på toppen av cirka seks milliarder kroner i andre luftfarts- og klimaavgifter.