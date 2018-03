Hadsel

Melbo IL gikk forrige uke lett videre i første runde i kvalifiseringen mot Leknes i Blåbyhallen.

Melbo slo Leknes Det ble 2-0 til hadselværingene i torsdagens kamp i første kvalifiseringsrunde i cupen, i Blåbyhallen torsdag.

I dag ble trekningen for andre runde i kvalifiseringrn klar. Der må MIL vinne mot FK Logoten hjemme på Havfisk stadion for å komme seg til første ordinære runde i NM for menn.

Kampdato er foreløpig ikke fastsatt.