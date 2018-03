Til festival med kortfilmen Herman

Hadsel

Dette melder Deadline Media i ei pressemelding.

Disse skal spille hovedrollene i Hermann Hovedrollene er klare foran innspillingen av filmen Herman.

– Det er andre året vi har film på festivalen og er veldig glad for å bli tatt ut. Barnefilm i denne sjangeren er ikke så vanlig i Norge, så vi er glad for at vi har en arena å vise den fram på. Filmen skal vises flere ganger på festivalen for fullstatte kinosaler, skriver produksjonsselskapet i pressemeldingen.

Vil imponere

Filmen handler om 10 år gamle Hermann som prøver å imponere nabojenta Pia. Som rådgiver har han bestefar som gir bort sine gamle trikst fra da han forførte bestemor da de var ung. Dessverre er triksene av den gamle skolen, så her er det duket for mange nedturer for stakkars Hermann.

– Storpremieren skal selvfølgelig skje i Vesterålen litt senere i vår der alle skal få muligheten til å se både Hermann og flere andre kortfilmer fra Vesterålen. Vi jobber nå med detaljene for en skikkelig premierefest i Mai.

Ikke ferdig

Filmen er ikke helt ferdig enda, men filmskaperne skal ifølge pressemeldinga klare å få den ferdig til festivalen med god margin. Filmen blir 15 minutter lang.

– Å lage film hjemme, er en helt annen verden. Der får du all hjelp du trenger. Det er moro, og viser den dugnadsånden som ligger nedarvet i melbuværingene, sier Tord Theodor Olsen.

Det er Melbugutten Sander Walle-Karlsen som har hovedrollen i filmen. Både han og motspiller Katharina Kaspara Hansen, fra Andenes, skal være med til Kristiansand. Her blir det spørrerunde fra barna i salen sammen med regissør og tidligere melbuværing Tord Theodor Olsen.