Har laget ekstranummer til ekstraforestillingen

– Vi fikk mange positive tilbakemeldinger og folk ba om ekstraforestilling. Denne gang har vi hatt forhåndssalg på billetter. Bilettsaget har vært veldig bra så langt, sier Marit Fleines i revygruppa.

Overveldet

– Vi blei jo heilt overveldet over responsen forrige forestilling. Vi fikk høre i etterkant om hvordan folk hadde stått i kø utenfor for å sikre seg billett. Det er jo ikke hverdagskost at det er så fult at folk ikke får sitteplass på lokalet vårt, sier Fleines.

Nytt nummer

Torsdag er det altså duket for ekstraforestilling, som også inkluderer et helt nytt nummer som ingen har sett før.

– Vi har lagt til et lite ekstra nummer slik at også de som kommer for andre gang på forestillingen skal få en liten ekstra overraskelse, sier hun.

Håper på full hus

Nå håper hun og resten av revygjengen på at det blir fullt hus på onsdag.

– Vi har stor tro på at det blir fult hus igjen, og det gir oss en ekstra motivasjon til å gi en super ekstraforestilling, sier Marit Fleines, før hun legger til:

– Og dette blir absolutt siste mulighet til å se forestillingen.