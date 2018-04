Stokmarknes-løper slo Oddvar Brå

Hadsel

Bjørn Myhra fra Grytting i Stokmarknes kom i dag på andreplass i klassen TUR Menn 71-80 år.

– Jeg er godt fornøyd. Det var litt vanskelige forhold underveis, for det ble bløtt. Føret var godt til å begynne med, men det ble høy temperatur etter hvert, og litt dårlig feste. Det var vinglete og dårlig på slutten. Men forholdene var jo like for alle, sier Myhra, som kun ble slått av Martin Skog fra Bjerkvik IL.

Myhra ledet gjennom mesteparten av løpet, til og med siste passering, men måtte altså se seg slått på strekket inn mot mål av Skog.

Slo Oddvar Brå

I klassen TUR Menn 61-70 kom Willy Vatndal fra Stokmarknes på tredjeplass.

– Ja, det må jeg si jeg er fornøyd med. Kanskje kunne jeg også kommet høyere om starten var organisert annerledes, sier Watndal. Både han og Myhra beskriver en kaotisk startsituasjon, alle løperne gikk ut samtidig og det var ingen vakter eller noen form for organisering av hvem som skulle ha hvilke startposisjoner.

– Jeg med mange andre har kapasitet til å gå fortere enn de som var foran oss, men de havna før oss i 4-5 kilometer, sier Watndal.

I klassen hans gikk også den tidligere verdensmesteren Oddvar Brå - som endte på en femteplass.

– Han slo jeg. Jeg gikk forbi etter ca. ni kilometer. Han gikk godt han også, var i mål en 6-7 minutter etter meg, sier Watndal.

Det er ikke første gangen han konkurrerer mot Brå.

– Jeg gikk mot ham da jeg var en 17-18 år, under junior-NM i Mo i Rana. Da tror jeg han ble nummer to. Han starta et halvt minutt bak meg, og suste forbi etter et par kilometer. Det var sånn det var. Han nærma seg da elitenivå. Han har vært en fantastisk mann på ski gjennom årene, sier Watndal, som syns det var artig å slå skilegenden.

Gjerdalen på topp

Også Kjell Nilsen fra Stålbrott IL kom på tredjeplass i sin klasse, TUR Menn 51-60 år.

Turklassen i sin helhet, uavhengig av alder, ble på herresiden vunnet av Anders Rege fra Senja. Han gikk i klassen 17-18 år, og endte altså med den beste tiden av alle. Ingeborg Andberg Stenersen fra Kvaløysletta skilag vant kvinneturklassen sammenlagt. Hun gikk i klassen 15-16 år.

I tillegg til turklassene var det også eliteklasser, eller Visma Ski Classics. Eliteklassene ble sammenlagt vunnet av tidligere proffløper Tord Asle Gjerdalen, fulgt av de tidligere storløperne Chris Jespersen og Anders Aukland. Fjerdeplassen i eliteløpet gikk til en svenske, Daniel Richardsson.