Sondre Justad til Hurtigrutens Hus

– Hurtigrutens Hus er svært glad for å kunne fortelle at Sondre Justad vil komme til oss 09. november 2018. Dette blir en konsert man må ha med seg denne høsten.

Dette skriver Hurtigrutens Hus i ei pressemelding.

– Dette er ei signering vi har jobbet med i hele vinter, siden før jeg begynte her 1. mars. Vi er glade og stolte over at Sondre legger sin Vesterålskonsert hit til Hurtigrutens Hus, sier Daglig leder i Hurtigrutens Hus, Marit Strand Nordheim til VOL.

Konserten blir en såkalt arena-konsert hvor de nederste stolradene i storsalen blir tatt bort. Dermed har de plass til 1080 publikummere.

– Vi håper og tror dette blir full fest, sier Strand Nordheim.

Billettsalget til konserten starter allerede i dag.

Sondre Justad leverte: Kongen av Fæsterålen Sondre Justad leverte så det grein etter foran et stappfullt Fæsterålen lørdag kveld.

Suksess

Debutalbumet Riv i hjertet lå på VG-lista i halvannet år til sammen, seks av ti spor ble radiolista og låtene fikk over 30 millioner streams. Et stadig voksende publikum trakk til konsertlokalene og sørget for at flere av turnéene hans solgte ut. Justad ble også nominert til en rekke priser for sin første utgivelse, blant annet Årets album (Spellemann) og Årets live (P3 Gull).

Nå er han ute med oppfølgeren, Ingenting i Paradis. Albumet har allerede hatt tre singler i radiorotasjon, gikk rett inn på 4. plass på VG-lista og fikk femmer på terningen fra en rekke anmeldere. Storbyturnéen i kjølvannet av slippet satte raskt salgsrekorder i flere av byene da billettene ble sluppet, og hele turnéen ble utsolgt før den var i gang.

I høst er det duket for en ny og mer omfattande turné, og de første datoene slippes 10. april.

Om Ingenting i paradis Med Ingenting i paradis utvides grensene i det gjenkjennelige musikalske landskapet, som har gjort Sondre Justad til en av Norges mest spilte artister og livefavoritt på scener og festivaler landet over. Justad gir mer denne gangen, og i spennet mellom nære, ærlige ballader og energiske, umiddelbare hits har han tatt modigere valg. Også tekstlig utfordrer han egne rammer og tør mer.

Justad spilte i mars på Rock Mot Rus.

Rock Mot Rus 2018: Sondre Justad hadde full kontroll Med ny skive og gode anmeldelser i kofferten inntok Sondre Justad Rock Mot Rus-scenen som siste headliner lørdag kveld.

– Om størrre forhold

Sondre Justad sier selv følgende om plata:

– Denne plata slippes i ei tid hvor nyansene synes å forsvinne mens motsetninger dyrkes. Vi tilbys enkle svar på store spørsmål og blir fortalt at det er enten/eller når vi egentlig bør snakke mer om det som ligger i mellom, og at det kan være både/og. Låtene på Ingenting i paradis kan fortolkes som klassiske kjærlighetssanger, og det er helt okei og fint at de leses sånn, men de handler også om større forhold og kjærlighet i utvidet forstand. Ikke bare den mellom to mennesker, men også kjærlighet til de som kommer etter oss, de som kommer (eller ikke får komme) til oss og de vi omgir oss med til daglig, skriver han og fortsetter:

– Jeg har kjent på mye mens jeg har jobba med denne skiva. Både det tunge og det lette. Den dobbeltheten, eller samtidigheten, opplever jeg at flere av tekstene speiler. At man kan kjenne seg sårbar og sterk på samme tid, for eksempel. Jeg tror vi får det bedre, både med oss selv, i relasjon til andre, og som samfunn, hvis vi gir oss selv og andre rom til å være mer og uttrykke tydeligere hva vi kjenner. Ikke bare fordi det bringer oss nærmere hverandre, men fordi vi må jobbe hardt for å ikke miste nyansene i og rundt oss nå.